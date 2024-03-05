Испания призвала ЕС к более жесткой позиции по импорту российского СПГ

Испания обратилась к Евросоюзу с просьбой занять более жесткую позицию по импорту российского сжиженного природного газа (СПГ), обеспечив странам возможность блокировать его без перенаправления поставок к соседям.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

"Мы должны обеспечить эффективную реакцию. Пожалуйста, давайте попробуем скоординировать нашу реакцию на это (поставки российского СПГ – ред.), как на спотовом рынке, так и на существующие контракты", – заявила министр энергетики Испании Тереза Рибера в кулуарах встречи министров энергетики стран ЕС.

Хотя ЕС вскоре позволит странам-членам блокировать поставки российского СПГ без применения санкций, она отметила, что пока не понятно, как этот инструмент будет работать.

По словам Риберы, необходимы также рекомендации относительно того, как вывести компании из долгосрочных контрактов с Москвой по принципу "бери или плати", при этом убедившись, что газ не будет просто перенаправлен в другую третью страну.

Накануне страны ЕС достигли политического согласия относительно того, чтобы и дальше скоординированным образом сокращать потребление газа и обеспечить достаточные запасы на новую зиму.

Напомним, в правительстве Украины исключили возможность продления с Россией соглашения о транзите газа, срок действия которого истекает в 2024 году, и рассчитывают после этого предложить украинскую ГТС европейским партнерам.

Ранее сообщалось, что французский импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) вырос на 50% с одновременным увеличением потоков топлива из Франции в ЕС.