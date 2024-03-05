ЗМІ: Літак рейсом до Кутаїсі приземлився в Румунії через бійку між грузинами та росіянами

Літак авіакомпанії Wizz Air, що виконував рейс з німецького міста Меммінген до грузинського Кутаїсі, здійснив вимушену посадку в Румунії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Netgazeti.

Причиною посадки став конфлікт між пасажирами під час польоту, який переріс у фізичну сутичку.

Джерела видання повідомляють, що між грузинським і російським пасажирами сталася сутичка, в ході якої останні отримали тілесні ушкодження.

Через це літак одразу приземлився в Румунії. Після приземлення поліція вивела з літака усіх учасників бійки.

Нагадаємо, у лютому під час трансатлантичного перельоту в літаку Boeing 787 Dreamliner перестали працювати майже всі туалети, що змусило пілотів розвертатися та повернутись в аеропорт Амстердама.

Перед цим рейс угорського лоукостера Wizz Air з грузинського Кутаїсі до Барселони розвернули назад через повідомлення про нібито вибухівку на борту.