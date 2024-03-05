СМИ: Самолет рейсом в Кутаиси приземлился в Румынии из-за драки между грузинами и россиянами

Самолет авиакомпании Wizz Air, выполнявший рейс из немецкого города Мемминген в грузинский Кутаиси, совершил вынужденную посадку в Румынии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Netgazeti.

Причиной посадки стал конфликт между пассажирами во время полета, который перерос в физическую схватку.

Источники издания сообщают, что между грузинскими и российскими пассажирами произошла стычка, в ходе которой последние получили телесные повреждения.

Из-за этого самолет сразу приземлился в Румынии. После приземления полиция вывела из самолета всех участников драки.

Напомним, в феврале во время трансатлантического перелета в самолете Boeing 787 Dreamliner перестали работать несколько туалетов, что заставило пилотов развернуться и вернуться в аэропорт Амстердама.

Перед этим рейс венгерского лоукостера Wizz Air из грузинского Кутаиси в Барселону развернули обратно из-за сообщения о якобы взрывчатке на борту.