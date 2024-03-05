Двоє громадян Німеччини й РФ продали в Москву військових товарів на 875 тисяч євро

Федеральна прокуратура Німеччини оголосила двом громадянам ФРН і РФ звинувачення в порушенні санкцій через продаж до Росії електроніки компаніям, які збирають військове обладнання, зокрема безпілотники "Орлан-10".

Про це, як повідомляє "Європейська правда", прокуратура оголосила 5 березня.

Згідно з матеріалами справи, Вальдемар В. підозрюється в неодноразовому порушенні закону про зовнішню торгівлю та платежі, а Наталі С. звинувачується в "пособництві та підбурюванні до вчинення деяких із цих злочинів".

Вальдемар В. – генеральний директор двох німецьких компаній, які займаються міжнародною торгівлею електронними компонентами.

"Із січня 2020 по березень 2023 року він 54 рази експортував електронні компоненти до компанії в Росії, яка займається виробництвом військових матеріалів та обладнання. Це стосується зокрема безпілотника "Орлан-10", який російські збройні сили наразі використовують в Україні", – йдеться в повідомленні Федеральної прокуратури Німеччини.

Такі постачання здійснювались в обхід санкцій проти Росії через підставні компанії, причому в 14 випадках до них була причетна Наталі С., додає німецька прокуратура. Загальна вартість незаконно вивезених комплектуючих становить близько 875 тисяч євро.

Вальдемар В. і Наталі С. перебували під вартою в Німеччині з березня 2023 року, але у травні суд призупинив запобіжний захід для росіянки. Обвинувачення, згідно з пресрелізом Федеральної прокуратури Німеччини, їм оголосили 16 лютого 2024 року.

Ще на початку минулого року німецькі правоохоронці звернули увагу на те, що сусідні з Росією країни купують дедалі більше німецьких товарів і, ймовірно, обходячи західні санкції, продають їх Москві.