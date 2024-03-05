Двое граждан Германии и РФ продали в Москву военных товаров на 875 тысяч евро

Федеральная прокуратура Германии объявила двум гражданам ФРГ и РФ обвинения в нарушении санкций из-за продажи в Россию электроники компаниям, которые собирают военное оборудование, в частности беспилотники "Орлан-10".

Об этом, как сообщает "Европейская правда", прокуратура объявила 5 марта.

Согласно материалам дела, Вальдемар В. подозревается в неоднократном нарушении закона о внешней торговле и платежах, а Натали С. обвиняется в "пособничестве и подстрекательстве к совершению некоторых из этих преступлений".

Вальдемар В. – генеральный директор двух немецких компаний, которые занимаются международной торговлей электронными компонентами.

"С января 2020 по март 2023 года он 54 раза экспортировал электронные компоненты в компанию в России, которая занимается производством военных материалов и оборудования. Это касается в частности беспилотника "Орлан-10", который российские вооруженные силы сейчас используют в Украине", – говорится в сообщении Федеральной прокуратуры Германии.

Такие поставки осуществлялись в обход санкций против России через подставные компании, причем в 14 случаях к ним была причастна Натали С., добавляет немецкая прокуратура. Общая стоимость незаконно вывезенных комплектующих составляет около 875 тысяч евро.

Вальдемар В. и Натали С. находились под стражей в Германии с марта 2023 года, но в мае суд приостановил меру пресечения для россиянки. Обвинение, согласно пресс-релизу Федеральной прокуратуры Германии, им объявили 16 февраля 2024 года.

Еще в начале прошлого года немецкие правоохранители обратили внимание на то, что соседние с Россией страны покупают все больше немецких товаров и, вероятно, обходя западные санкции, продают их Москве.