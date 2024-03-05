Віцеспікерка пропонує переглянути обмеження на відрядження депутатів після заклику з ЄС

Віцеспікерка Верховної ради Олена Кондратюк заявила, що влада повинна вирішити проблему погодження закордонних відряджень депутатам, яка вже викликала стурбованість з боку Європейського Союзу.

Про це, як пише "Європейська правда", вона написала у Facebook.

Кондратюк нагадала, що Європарламент в останній резолюції на підтримку України висловив "стурбованість обмеженнями щодо закордонних поїздок депутатів Верховної ради", зокрема опозиційних.

"Я переконана, для розв’язання кризи з депутатськими відрядженнями усім треба зробити крок назад і вирішити проблему шляхом порозуміння, консенсусу, а не ультиматумів. Взаємні звинувачення та розбрат у парламенті грають лише на руку російському агресору", – додала вона.

Серед пропозицій віцеспікерки – змінити розпорядження голови Верховної ради щодо затвердження відряджень депутатів (але вона не уточнює, як саме), та постанову уряду щодо порядку перетину кордону, зокрема жінок-депутатів.

Також Кондратюк закликає депутатів дотримуватися принципу "one voice" (єдиний голос. – Ред.) у зовнішніх комунікаціях, аби вони працювали, "як одна парламентська команда держави Україна".

Як відомо, за останні місяці стались кілька гучних скандалів із недопуском опозиційних депутатів на зустрічі з міжнародними партнерами. Серед іншого, Порошенко заявив, що його не випустили на Мюнхенську безпекову конференцію нібито через загрозу його життю. У Раді тоді заявили, що не отримували від Порошенка "заяв і відповідних документів".

29 лютого єврокомісар з питань розширення Олівер Варгеї опублікував лист Порошенка з проханням вплинути на уряд України та припинити "дискримінаційну практику" невипуску за кордон і врахувати цю ситуацію у євроінтеграційному прогресі України.

Після цього віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина звинуватила Порошенка у спробі зриву євроінтеграції.

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