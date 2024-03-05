Вице-спикер предлагает пересмотреть ограничения на командировки депутатов после призыва из ЕС

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк заявила, что власть должна решить проблему согласования заграничных командировок депутатам, которая уже вызвала обеспокоенность со стороны Европейского Союза.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она написала в Facebook.

Кондратюк напомнила, что Европарламент в последней резолюции в поддержку Украины выразил "обеспокоенность ограничениями относительно зарубежных поездок депутатов Верховной Рады", в частности оппозиционных.

"Я убеждена, для решения кризиса с депутатскими командировками всем надо сделать шаг назад и решить проблему путем взаимопонимания, консенсуса, а не ультиматумов. Взаимные обвинения и раздор в парламенте играют только на руку российскому агрессору", – добавила она.

Среди предложений вице-спикера – изменить распоряжение председателя Верховной рады об утверждении командировок депутатов (но она не уточняет, как именно), и постановление правительства о порядке пересечения границы, в частности женщин-депутатов.

Также Кондратюк призывает депутатов придерживаться принципа "one voice" (единый голос. – Ред.) во внешних коммуникациях, чтобы они работали, "как одна парламентская команда государства Украина".

Как известно, за последние месяцы произошло несколько громких скандалов с недопуском оппозиционных депутатов на встречи с международными партнерами. Среди прочего, Порошенко заявил, что его не выпустили на Мюнхенскую конференцию по безопасности якобы из-за угрозы его жизни. В Раде тогда заявили, что не получали от Порошенко "заявлений и соответствующих документов".

29 февраля еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгеи опубликовал письмо Порошенко с просьбой повлиять на правительство Украины и прекратить "дискриминационную практику" невыпуска за границу и учесть эту ситуацию в евроинтеграционном прогрессе Украины.

После этого вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина обвинила Порошенко в попытке срыва евроинтеграции.

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