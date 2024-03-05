Поліція на півдні Швеції просить заборонити цивільним носити бронежилети

На півдні Швеції поліція закликала заборонити цивільному населенню носити бронежилети, яким, на їхню думку, не місце поза зонами бойових дій, оскільки на тлі зростання рівня злочинності вони викликають страх серед людей.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації The Guardian.

За словами шведських правоохоронців, усе більше молоді та дітей, зокрема й до 15 років, носять захисні жилети в містах і селищах через непоодинокі випадки конфліктів між вуличними бандами, що супроводжуються вибухами й стріляниною.

Голова розвідувального відділу поліції лену Сконе, що на півдні Швеції, Патрік Андерссон наголошує, що носіння бронежилетів цивільними не лише не відповідає їхньому статусу, а й уже призвело до зростання випадків вогнепальних поранень голови.

За словами Андерссона, використання бронежилетів уже поширилося з великих міст, таких як Мальме, на інші регіони Швеції, й закликав надати поліції повноваження конфісковувати їх.

Але на тлі сутичок між бандами, яких тільки за січень і лютий у Швеції сталося не менше 30, консенсусу щодо носіння захисних жилетів у шведському суспільстві немає.

Проблема вуличного насильства вже тривалий час є однією з найбільш нагальних у країні.

Лиш напередодні у шведській столиці Стокгольмі протягом кількох годин пролунали два вибухи, в результаті яких постраждали семеро людей.