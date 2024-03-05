Полиция на юге Швеции просит запретить гражданским носить бронежилеты

На юге Швеции полиция призвала запретить гражданскому населению носить бронежилеты, которым, по их мнению, не место вне зон боевых действий, поскольку на фоне роста уровня преступности они вызывают страх среди людей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации The Guardian.

По словам шведских правоохранителей, все больше молодежи и детей, в том числе и до 15 лет, носят защитные жилеты в городах и поселках из-за нередких случаев конфликтов между уличными бандами, сопровождающихся взрывами и стрельбой.

Глава разведывательного отдела полиции лену Сконе, что на юге Швеции, Патрик Андерссон отмечает, что ношение бронежилетов гражданскими не только не соответствует их статусу, но и уже привело к росту случаев огнестрельных ранений головы.

По словам Андерссона, использование бронежилетов уже распространилось из крупных городов, таких как Мальме, на другие регионы Швеции, и призвал предоставить полиции полномочия конфисковывать их.

Но на фоне стычек между бандами, которых только за январь и февраль в Швеции произошло не менее 30, консенсуса относительно ношения защитных жилетов в шведском обществе нет.

Проблема уличного насилия уже длительное время является одной из самых насущных в стране.

Только накануне в шведской столице Стокгольме в течение нескольких часов прогремели два взрыва, в результате которых пострадали семь человек.