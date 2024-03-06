У Чорногорії суд не видав США обвинуваченого у криптошахрайстві бізнесмена

Апеляційний суд Чорногорії скасував рішення про екстрадицію до Сполучених Штатів засновника криптокомпанії Terraform Labs До Квона, якого звинувачують у шахрайстві.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DW.

Минулого місяця Вищий суд ухвалив рішення про екстрадицію Квона до США, але у вівторок апеляційний суд скасував його це рішення, зобов'язавши суд нижчої інстанції переглянути розгляд справи.

Скасування рішення ухвалено через процедурні питання та питання про те, хто подав запит першим – Сполучені Штати чи Південна Корея.

У своїй заяві апеляційний суд повідомив, що Високий суд допустив "значні порушення положень кримінального судочинства".

Раніше Високий суд Подгориці дав зелене світло на екстрадицію До Квона до США, але відхилив аналогічний запит Південної Кореї, куди минулого місяця Чорногорія депортувала його бізнес-партнера.

Перед цим естонський уряд вирішив екстрадувати до США криптопідприємців Івана Туригіна та Сергія Потапенка, яких звинувачують у шахрайстві та злочинних змовах з метою відмивання грошей.

Повідомляли, що Сполучені Штати у координації з Великою Британією запровадили санкції проти одинадцяти осіб, які входять до складу російського кіберзлочинного угруповання Trickbot.

Нагадаємо, наприкінці серпня США за участю Великої Британії, Німеччини, Латвії, Нідерландів, Румунії та Франції провели операцію з ліквідації хакерської мережі Qakbot, яку кіберзлочинці використовують для фінансових злочинів.

А у травні ФБР знищило шпигунську програму, яку РФ використовувала 20 років.