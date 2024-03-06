В Черногории суд не выдал США обвиняемого в криптомошенничестве бизнесмена

Апелляционный суд Черногории отменил решение об экстрадиции в Соединенные Штаты основателя криптокомпании Terraform Labs До Квона, которого обвиняют в мошенничестве.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DW.

В прошлом месяце Высший суд принял решение об экстрадиции Квона в США, но во вторник апелляционный суд отменил его это решение, обязав суд низшей инстанции пересмотреть рассмотрение дела.

Отмена решения принята из-за процедурных вопросов и вопроса о том, кто подал запрос первым – Соединенные Штаты или Южная Корея.

В своем заявлении апелляционный суд сообщил, что Высокий суд допустил "значительные нарушения положений уголовного судопроизводства".

Ранее Высокий суд Подгорицы дал зеленый свет на экстрадицию До Квона в США, но отклонил аналогичный запрос Южной Кореи, куда в прошлом месяце Черногория депортировала его бизнес-партнера.

Перед этим эстонское правительство решило экстрадировать в США криптопредпринимателей Ивана Турыгина и Сергея Потапенко, которых обвиняют в мошенничестве и преступных сговорах с целью отмывания денег.

Сообщалось, что Соединенные Штаты в координации с Великобританией ввели санкции против одиннадцати человек, входящих в состав российской киберпреступной группировки Trickbot.

Напомним, в конце августа США с участием Великобритании, Германии, Латвии, Нидерландов, Румынии и Франции провели операцию по ликвидации хакерской сети Qakbot, которую киберпреступники используют для финансовых преступлений.

А в мае ФБР уничтожило шпионскую программу, которую РФ использовала 20 лет.