AP: Правящая партия Британии надеется, что снижение налогов может помочь ей на выборах

Правящая в Великобритании Консервативная партия надеется, что планы снизить налоги, о которых объявил министр финансов Джереми Хант, помогут ей улучшить результаты на парламентских выборах, на которых опросы предсказывают консерваторам поражение.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Как отмечает издание, премьер Британии Риши Сунак не исключает, что парламентские выборы могут состояться уже этой весной, и принятый в среду бюджет с сокращением налогов может стать плацдармом для надежд партии.

Ожидается, что министр финансов Хант объявит о сокращении национального страхования – налога, который платят 27 миллионов работников, – на 2 процентных пункта, до 8%.

Также есть ожидания, что это снижение будет частично оплачено за счет ряда повышений налогов, возможно, на авиабилеты бизнес-класса, вейпы и более высокий налог, взимаемый с нефтегазодобывающих компаний.

Кроме того, не исключают, что Хант может отменить налоговый статус иностранцев, который позволяет некоторым состоятельным лицам избегать уплаты налогов в Великобритании.

В условиях, когда британская экономика находится на грани рецессии, а государственные финансы растянуты, у него не так много возможностей для значительного сокращения налогов – если только он не предложит план нового периода жесткой экономии для государственных услуг, которые и без того испытывают нехватку средств.

Примечательно, что сокращение налогов, объявленное в ноябре 2023 года, не помогло возродить рейтинги консерваторов, ведь опрос за опросом показывают, что партия, находящаяся у власти с 2010 года, приближается к одному из крупнейших своих поражений оппозиционным лейбористам.

Ранее сообщалось, что Хант рассматривает возможность уменьшения налогов для увеличения поступлений в бюджет, который представит в среду.

Согласно недавнему опросу общественного мнения, проведенному YouGov, правящая в Британии консервативная партия потерпит ошеломляющее поражение на выборах.

Премьер Британии Риши Сунак, который имеет право назначить выборы, когда захочет, но не позднее января 2025 года, подчеркнул, что его "рабочее предположение" заключается в том, что выборы состоятся во второй половине 2024 года.

В июле рейтинг поддержки Сунака среди всех британцев упал до самого низкого уровня с момента назначения на должность.