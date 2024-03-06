В ЕС отреагировали на заявления из РФ, что Навальный умер своей смертью

В Европейской комиссии считают, что причины смерти российского оппозиционера Алексея Навального должно установить международное расследование.

Как пишет "Европейская правда", об этом в среду на брифинге заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Стано комментировал заявление главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о том, что российский оппозиционер Навальный якобы умер естественной смертью.

"Мы требуем независимого международного расследования. И только оно принесет надежную ясность и выводы, которым можно доверять, о том, как на самом деле умер господин Навальный. В политическом смысле ЕС был очень четким: смерть господина Навального является результатом запугивания и действий против него органов власти под руководством Кремля", – заявил представитель.

Стано также подчеркнул, что "очень мало доверия" вызывает все, что поступает от официальных представителей России, особенно после февраля 2022 года, когда РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.

По данным СМИ, страны Евросоюза готовят пакет санкций против около 30 россиян и российских компаний из-за смерти Навального.

Ранее главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил о планах переименовать санкционный режим за нарушение прав человека в честь Навального.