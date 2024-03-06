У Литві підозрюють, що РФ продає зерно з окупованих територій України через балтійські порти

У Литві з’явилась інформація, що зерно з окупованих територій України, можливо, реалізується Росією через порти Балтійського моря, через що уряд запровадив заходи посиленого контролю.

Про це повідомляє Delfi з посиланням на заяву Міністерства сільського господарства, інформує "Європейська правда".

Зокрема, відомство терміново вжило заходів щодо посилення контролю над зерном, що ввозиться з Росії та інших країн підвищеного рівня ризику.

"Ми плануємо провести комплексну перевірку зерна, що ввозиться до Литви з країн підвищеного рівня ризику, включно з аналізом походження зерна. З приводу останнього аналізу ми консультуємося з Міністерством довкілля, продовольства і сільського господарства Великої Британії, оскільки тільки у Великій Британії є лабораторії, здатні перевірити походження зерна. Перевірка набуде чинності найближчим часом після узгодження методологічних вимог", – зазначили у відомстві.

У Мінсільгоспі підтвердили, що 21 лютого було отримано лист міністра сільського господарства України, в якому йдеться про те, що Росія отримує прибуток від експорту зерна з окупованих територій України в треті країни.

Повідомляється, що одним із можливих шляхів експорту викраденого зерна є використання транспортно-вантажних компаній і портів країн Балтії.

"Ми дуже серйозно ставимося до отриманої інформації – у Росії не повинно бути жодної можливості використовувати інфраструктуру Литви та отримувати прибуток від продажу українського зерна", – йдеться у відповіді міністерства.

Президент Литви Гітанас Науседа раніше заявив, що підтримує пропозиції щодо заборони ввезення російського зерна.

Раніше польський прем'єр Дональд Туск пообіцяв звернутися до польського Сейму щодо запровадження санкцій проти російської та білоруської сільгосппродукції.