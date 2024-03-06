В Литве подозревают, что РФ продает зерно с оккупированных территорий Украины через балтийские порты

В Литве появилась информация, что зерно с оккупированных территорий Украины, возможно, реализуется Россией через порты Балтийского моря, из-за чего правительство ввело меры усиленного контроля.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на заявление Министерства сельского хозяйства, информирует "Европейская правда".

В частности, ведомством срочно были приняты меры по усилению контроля над зерном, ввозимым из России и других стран повышенного уровня риска.

"Мы планируем провести комплексную проверку зерна, ввозимого в Литву из стран повышенного уровня риска, включая анализ происхождения зерна. По поводу последнего анализа мы консультируемся с Министерством окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании, поскольку только в Великобритании есть лаборатории, способные проверить происхождение зерна. Проверка вступит в силу в ближайшее время после согласования методологических требований", – отметили в ведомстве.

В Минсельхозе подтвердили, что 21 февраля было получено письмо министра сельского хозяйства Украины, в котором говорится о том, что Россия получает прибыль от экспорта зерна с оккупированных территорий Украины в третьи страны.

Сообщается, что одним из возможных путей экспорта похищенного зерна является использование транспортно-грузовых компаний и портов стран Балтии.

"Мы очень серьезно относимся к полученной информации – у России не должно быть никакой возможности использовать инфраструктуру Литвы и получать прибыль от продажи украинского зерна", – говорится в ответе министерства.

Президент Литвы Гитанас Науседа ранее заявил, что поддерживает предложения по запрету ввоза российского зерна.

Ранее польский премьер Дональд Туск пообещал обратиться к польскому Сейму о введении санкций против российской и белорусской сельхозпродукции.