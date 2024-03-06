Прем’єрка Естонії пояснила свої слова про підтримку ідеї Макрона щодо західних військ в Україні

Прем’єрка Естонії Кая Каллас зазначила, що коли казала про підтримку ідеї президента Франції щодо перебування іноземних військових в Україні, то не мала на увазі контингент для участі у бойових діях.

Як повідомляє "Європейська правда", її слова наводить ERR.

Каллас зауважила, що і вона, і інші лідери говорили про присутність військових не як контингенту для участі у бойових діях.

"Наші солдати не поїдуть туди воювати. Можу запевнити вас у цьому так, як і запевняли інші лідери", – сказала прем’єрка.

Вона також наголосила, що офіційний Київ не просить союзників про війська, але просить про снаряди і ППО.

"Щоб нам не довелось воювати, ми маємо продовжувати зусилля, яких вже докладаємо для того, щоб ця війна скінчилась в Україні, і це те, про що нас просять українці. Вони не просили солдатів, сухопутних військ. Вони просили про снаряди, ППО, про навчання військових – і все це ми робимо", – сказала Кая Каллас.

На початку брифінгу окремі депутати почали вимагати від Каллас підтвердити, що в Україні точно немає естонських військовослужбовців "у будь-якому статусі чи ролі", та вимагати обіцянки, що естонські сили "не втручатимуться у жоден аспект війни в Україні", щоб не призвести до прямого зіткнення між Естонією і Росією.

Нагадаємо, у першому коментарі на резонансну заяву Макрона Каллас сказала, що західні лідери не повинні виключати можливість введення сухопутних військ в Україну.

Слова французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів багатьох країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.