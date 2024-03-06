Премьер Эстонии объяснила свои слова о поддержке идеи Макрона по поводу западных войск в Украине

Премьер Эстонии Кая Каллас отметила, что когда говорила о поддержке идеи президента Франции Эмманюэля Макрона о пребывании иностранных военных в Украине, то не имела в виду контингент для участия в боевых действиях.

Как сообщает "Европейская правда", ее слова приводит ERR.

Каллас отметила, что и она, и другие лидеры говорили о присутствии военных не как контингента для участия в боевых действиях.

"Наши солдаты не поедут туда воевать. Могу заверить вас в этом так, как заверяли и другие лидеры", – сказала премьер.

Она также отметила, что официальный Киев не просит союзников о войсках, но просит о снарядах и ПВО.

"Чтобы нам не пришлось воевать, мы должны продолжать усилия, которые уже прилагаем для того, чтобы эта война закончилась в Украине, и это то, о чем нас просят украинцы. Они не просили солдат, сухопутных войск. Они просили о снарядах, ПВО, об обучении военных – и все это мы делаем", – сказала Кая Каллас.

В начале брифинга отдельные депутаты потребовали от Каллас подтвердить, что в Украине точно нет эстонских военнослужащих "в любом статусе или роли", и требовать обещания, что эстонские силы "не будут вмешиваться ни в один аспект войны в Украине", чтобы не привести к прямому столкновению между Эстонией и Россией.

Напомним, в первом комментарии на резонансное заявление Макрона Каллас сказала, что западные лидеры не должны исключать возможность введения сухопутных войск в Украину.

Слова французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств многих стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.

В то время как большинство стран НАТО исключили отправку войск в Украину – в том числе такие крупные игроки, как Германия, Британия и США, – министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил в среду, что он благодарен за дебаты, которые инициировал Макрон.