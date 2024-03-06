Швеція може стати членом НАТО вже 7 березня

Формальні процедури для набуття Швецією членства в Північноатлантичному альянсі можуть завершитись уже в четвер, 7 березня.

Про це стало відомо шведському телеканалу TV4, повідомляє "Європейська правда".

Формальною умовою для завершення вступу Швеції в НАТО є передача ратифікаційної грамоти до депозитарію у США. Це стало можливим після того, як президент Угорщини, останньої країни, що ратифікувала членство Швеції, підписав ратифікацію напередодні, 5 березня.

На ймовірність того, що це станеться незабаром, вказує повідомлення шведського уряду про позапланову поїздку прем'єр-міністра Ульфа Крістерссона та міністра закордонних справ Тобіаса Білльстрьома до США 6 березня.

Як повідомляла раніше "ЄвроПравда", цей візит мав відбутись ще 28 лютого, але був відкладений через затягування ратифікаційної процедури з боку Угорщини.

"Після передання ратифікаційних документів на зберігання Швеція стає членом НАТО і на неї поширюються оборонні гарантії Альянсу", – пояснює TV4.

Також телеканал стверджує, що церемонія підняття шведського прапора над штаб-квартирою НАТО в Брюсселі має відбутись у понеділок, 11 березня, і в ній візьме участь прем'єр Крістерссон.

Швеція разом із Фінляндією подала заявку про вступ до Північноатлантичного альянсу у травні 2022 року, відмовившись від багаторічної політики нейтралітету. Фінляндія стала 31-м членом НАТО у квітні 2023 року.

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