Швеция может стать членом НАТО уже 7 марта

Формальные процедуры для обретения Швецией членства в Североатлантическом альянсе могут завершиться уже в четверг, 7 марта.

Об этом стало известно шведскому телеканалу TV4, сообщает "Европейская правда".

Формальным условием для завершения вступления Швеции в НАТО является передача ратификационной грамоты в депозитарий в США. Это стало возможным после того, как президент Венгрии, последней страны, ратифицировавшей членство Швеции, подписал ратификацию накануне, 5 марта.

На вероятность того, что это произойдет вскоре, указывает сообщение шведского правительства о внеплановой поездке премьер-министра Ульфа Кристерссона и министра иностранных дел Тобиаса Билльстрёма в США 6 марта.

Как сообщала ранее "ЕвроПравда", этот визит должен был состояться еще 28 февраля, но был отложен из-за затягивания ратификационной процедуры со стороны Венгрии.

"После передачи ратификационных документов на хранение Швеция становится членом НАТО и на нее распространяются оборонные гарантии Альянса", – объясняет TV4.

Также телеканал утверждает, что церемония поднятия шведского флага над штаб-квартирой НАТО в Брюсселе должна состояться в понедельник, 11 марта, и в ней примет участие премьер Кристерссон.

Швеция вместе с Финляндией подала заявку о вступлении в Альянс в мае 2022 года, отказавшись от многолетней политики нейтралитета. Финляндия стала 31-м членом НАТО в апреле 2023 года.

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