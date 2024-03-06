Іспанські ультраліві закликають включити в конституцію право на аборт

Іспанська ліворадикальна партія Sumar, яка входить до урядової коаліції, планує запропонувати включити право на аборт до конституції, як це зробила в понеділок Франція.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

"Ми пропонуємо додати до Конституції право на вільне переривання вагітності. Франція і її жінки показали, що це можливо", – йдеться у заяві партії.

На пресконференції речниця Sumar Айна Відаль заявила, що настав час "зробити кроки" у цьому питанні.

"Сьогодні ми запрошуємо всі політичні формування, з якими ми вже говорили, відкрити цю суспільну дискусію", – додала вона.

Франція в понеділок стала першою в світі країною, яка закріпила право на переривання вагітності до своєї конституції.

Сейм Польщі цього тижня також розглядатиме серію проєктів для легалізації абортів, щоб змінити ситуацію, створену за часів попередньої влади.