Испанские ультралевые призывают включить в конституцию право на аборт

Испанская леворадикальная партия Sumar, которая входит в правительственную коалицию, планирует предложить включить право на аборт в конституцию, как это сделала в понедельник Франция.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

"Мы предлагаем добавить в Конституцию право на свободное прерывание беременности. Франция и ее женщины показали, что это возможно", – говорится в заявлении партии.

На пресс-конференции пресс-секретарь Sumar Айна Видаль заявила, что пришло время "сделать шаги" в этом вопросе.

"Сегодня мы приглашаем все политические формирования, с которыми мы уже говорили, открыть эту общественную дискуссию", – добавила она.

Франция в понедельник стала первой в мире страной, которая закрепила право на прерывание беременности в свою конституцию.

Сейм Польши на этой неделе также будет рассматривать серию проектов для легализации абортов, чтобы изменить ситуацию, созданную во времена предыдущей власти.