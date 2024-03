Президентка Молдови: Обстріл місця зустрічі лідерів України й Греції викликає тривогу

Молдовська президентка Мая Санду також засудила обстріл Росією Одеси 6 березня – в день, коли туди з візитом прибули президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона написала у Twitter (X).

"Молдова рішуче засуджує зухвалу ракетну атаку Росії на Одесу. Обстріл місця зустрічі Зеленського і Міцотакіса викликає тривогу", – наголосила лідерка Молдови.

Санду додала, що війна Росії проти України становить пряму загрозу "нашій спільній безпеці в Європі", тож невідкладна підтримка України є вкрай необхідною.

Moldova vehemently condemns Russia’s brazen missile attack on Odesa. The targeting of @ZelenskyUA’s and @kmitsotakis’s meeting location is unsettling.



Russia’s war on Ukraine poses a direct threat to our shared security in Europe. Urgent support for Ukraine is imperative.