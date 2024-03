Президент Молдовы: Обстрел места встречи лидеров Украины и Греции вызывает тревогу

Молдавский президент Майя Санду осудила обстрел Россией Одессы 6 марта – в день, когда туда с визитом прибыли президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", она написала в Twitter (X).

"Молдова решительно осуждает дерзкую ракетную атаку России на Одессу. Обстрел места встречи Зеленского и Мицотакиса вызывает тревогу", – отметила лидер Молдовы.

Санду добавила, что война России против Украины представляет прямую угрозу "нашей общей безопасности в Европе", поэтому безотлагательная поддержка Украины является крайне необходимой.

Moldova vehemently condemns Russia’s brazen missile attack on Odesa. The targeting of @ZelenskyUA’s and @kmitsotakis’s meeting location is unsettling.



Russia’s war on Ukraine poses a direct threat to our shared security in Europe. Urgent support for Ukraine is imperative.