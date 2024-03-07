Латвия хочет вернуть усиленную охрану границы с Беларусью со следующей недели

Министерство внутренних дел Латвии предлагает со следующей недели восстановить усиленный режим охраны границы с Беларусью.

Об этом говорится в подготовленном МВД проекте распоряжения, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Планируется, что усиленный режим охраны границы будет действовать с 13 марта до 12 сентября 2024 года.

Латвия рассматривает возвращение усиленной охраны границы с Беларусью из-за роста потока нелегальных мигрантов.

Планируется восстановить усиленный режим охраны границы в Лудзенском крае, Краславском крае, Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе и Каунатской волости Резекненского края.

В условиях усиленного режима Государственная полиция и Национальные вооруженные силы оказывают необходимую поддержку Государственной пограничной охране. Также ответственные органы наделяются различными правами, например, входить в помещения без разрешения владельца для предотвращения угрозы.

Ранее глава Государственной пограничной охраны (ГПО) Латвии Гунтис Пуятс заявил о росте потока мигрантов, которые пытаются нелегально пересечь границу со стороны Беларуси.

Перед этим правительство Латвии приняло решение не открывать пункт пропуска "Силене" на границе с Беларусью.