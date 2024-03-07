Прем'єрка Литви: Рішення про заборону транзиту зерна з РФ треба ухвалити на рівні ЄС

Прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шімоніте заявила, що пропозиція про заборону транзиту сільськогосподарської продукції з РФ та Білорусі має бути узгоджена на рівні ЄС, оскільки в іншому випадку така заборона суперечитиме європейському законодавству.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Шимоніте наводить Delfi.

"Розумію, що зараз на хвилі політики реєструватимуть всілякі пропозиції і намагатимуться здатися, хто більше відстоює інтереси фермерів чи якісь інші інтереси, це буде і в коаліції, і в опозиції… Санкції ЄС встановлюються рішеннями ЄС, консенсусом, і ми підтримаємо заборону на ввезення продовольчих товарів", – зазначила вона.

За словами литовської прем’єрки ситуація з транзитом буде набагато складнішою, оскільки "парадигма ЄС така, що обмеження постачань продовольства до третіх країн, на глобальний Південь, куди зазвичай іде ця продукція, означає підвищення певної напруженості щодо безпеки постачань продовольства".

Президент Литви Гітанас Науседа раніше заявив, що підтримує пропозиції щодо заборони ввезення російського зерна.

Раніше польський прем'єр Дональд Туск пообіцяв звернутися до польського Сейму щодо запровадження санкцій проти російської та білоруської сільгосппродукції.