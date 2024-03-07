Премьер Литвы: Решение о запрете транзита зерна из РФ надо принять на уровне ЕС

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что предложение о запрете транзита сельскохозяйственной продукции из РФ и Беларуси должно быть согласовано на уровне ЕС, поскольку в противном случае такой запрет будет противоречить европейскому законодательству.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Шимоните приводит Delfi.

"Понимаю, что сейчас на волне политики будут регистрировать всевозможные предложения и пытаться показаться, кто больше отстаивает интересы фермеров или какие-то другие интересы, это будет и в коалиции, и в оппозиции... Санкции ЕС устанавливаются решениями ЕС, консенсусом, и мы поддержим запрет на ввоз продовольственных товаров", – отметила она.

По словам литовского премьера ситуация с транзитом будет гораздо сложнее, поскольку "парадигма ЕС такова, что ограничение поставок продовольствия в третьи страны, на глобальный Юг, куда обычно идет эта продукция, означает повышение определенной напряженности по безопасности поставок продовольствия".

Президент Литвы Гитанас Науседа ранее заявил, что поддерживает предложения по запрету ввоза российского зерна.

Ранее польский премьер Дональд Туск пообещал обратиться к польскому Сейму о введении санкций против российской и белорусской сельхозпродукции.