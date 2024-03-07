У Литві 2023 року затримали кількох підозрюваних у шпигунстві на користь Білорусі
Литовські спецслужби заявили, що минулого року затримали кілька громадян Литви, підозрюваних у шпигунстві на користь Білорусі.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.
"Затримані майже напевно виконували завдання білоруської розвідки і за винагороду збирали та передавали інформацію клієнту", – йдеться у щорічному звіті Департаменту державної безпеки та Другого слідчого управління при Міністерстві оборони.
За даними Генеральної прокуратури, підозрюваних затримали за підозрою в збиранні та передачі несекретної інформації про збройні сили Литви, добровольчі сили національної оборони, пересування та дислокацію військової техніки, а також цивільні об'єкти стратегічного значення.
Жодна з цих осіб не мала допуску до секретної інформації, не працювала з такою інформацією та не мала можливості її збирати, йдеться у звіті розвідки.
"Хоча інформація про критичну інфраструктуру та військові об'єкти країни, яку збирали й передавали ці особи, була несекретною, ці непублічні дані могли бути використані білоруським недемократичним режимом для планування діяльності проти Литви", – зазначають у розвідці.
Раніше литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс заявив, що необхідності в подальшому посиленні обмежень для громадян Білорусі після закриття двох пунктів пропуску на кордоні немає.
Нагадаємо, з 1 березня уряд Литви вирішив закрити прикордонні пункти пропуску на кордоні з Білоруссю "Лаворішкес" і "Райгардас". Влада Литви стверджує, що цей крок спрямований на вирішення проблем національної безпеки, контрабанди, порушень міжнародних санкцій.
А Департамент міграції Литви планує перевірити понад 18 тисяч білорусів, які прибули до країни ще до запровадження обмежень у 2022 році.