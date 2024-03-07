В Литве в 2023 году задержали нескольких подозреваемых в шпионаже в пользу Беларуси

Литовские спецслужбы заявили, что в прошлом году задержали несколько граждан Литвы, подозреваемых в шпионаже в пользу Беларуси.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

"Задержанные почти наверняка выполняли задание белорусской разведки и за вознаграждение собирали и передавали информацию клиенту", – говорится в ежегодном отчете Департамента государственной безопасности и Второго следственного управления при Министерстве обороны.

По данным Генеральной прокуратуры, подозреваемых задержали по подозрению в сборе и передаче несекретной информации о вооруженных силах Литвы, добровольческих силах национальной обороны, передвижении и дислокации военной техники, а также гражданских объектах стратегического значения.

Ни одно из этих лиц не имело допуска к секретной информации, не работало с такой информацией и не имело возможности ее собирать, говорится в отчете разведки.

"Хотя информация о критической инфраструктуре и военных объектах страны, которую собирали и передавали эти лица, была несекретной, эти непубличные данные могли быть использованы белорусским недемократическим режимом для планирования деятельности против Литвы", – отмечают в разведке.

Ранее литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил, что необходимости в дальнейшем ужесточении ограничений для граждан Беларуси после закрытия двух пунктов пропуска на границе нет.

Напомним, с 1 марта правительство Литвы решило закрыть пограничные пункты пропуска на границе с Беларусью "Лаворишкес" и "Райгардас". Власти Литвы утверждают, что этот шаг направлен на решение проблем национальной безопасности, контрабанды, нарушений международных санкций.

А Департамент миграции Литвы планирует проверить более 18 тысяч белорусов, которые прибыли в страну еще до введения ограничений в 2022 году.