Шольц: Союзники все еще доверяют Германии, несмотря на слив переговоров о Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что он не считает, что доверие союзников к Германии пострадало из-за недавно обнародованного россиянами разговора руководителей немецких ВВС о ракетах Taurus для Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

По словам канцлера, он "твердо уверен, что доверие между Германией и ее союзниками и друзьями настолько велико, что то, что там произошло, не повлияет на это доверие".

"Все, с кем мы напрямую говорили, сказали об этом. И я думаю, что мы можем на это опираться", – отметил Шольц.

Системы Taurus и перехват РФ секретных переговоров руководства немецких ВВС, вероятно, будут обсуждать 13 марта в Бундестаге, где канцлер ФРГ будет отвечать на вопросы депутатов.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что звонок, о котором идет речь, был перехвачен после того, как один из участников вошел в систему через незащищенную линию из гостиничного номера в Сингапуре.

Как сообщалось, Министерство обороны Германии инициировало проверку на предмет того, были ли перехвачены разговоры представителей военно-воздушных сил – которые, по утверждению роспропаганды, обсуждали подрыв керченского моста ракетами Taurus.

Впоследствии в Минобороны подтвердили факт перехвата разговора. Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал скандал, отметив, что это – гибридная атака с целью дезинформации.

Все детали скандала со сливом РФ разговора немецких генералов – в статье "ЕП".