Парламент Фінляндії відхилив петицію про закриття консульства РФ на Аландських островах

Віцеспікер фінського парламенту Паула Рісікко в понеділок оголосила, що депутати не будуть розглядати петицію громадян про закриття консульства Росії в місті Марієгамна на Аландських островах.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Як пояснила віцеголова парламенту Фінляндії, консульство в Марієгамні пов'язане з фінсько-російським державним договором. Його ухвалення чи денонсація не є парламентським питанням, а отже, не підпадає під дію громадянської ініціативи.

Згідно з конституцією Фінляндії, громадянська ініціатива (петиція) може стосуватися лише законодавчих питань і повинна містити законопроєкт або пропозицію щодо його розробки.

Раніше про відмову закривати російське консульство в Марієгамні оголосили у фінському уряді.

Становище консульства РФ на Аландських островах стало предметом обговорень після вступу Фінляндії до НАТО. Дискусії розгорілися з новою силою після того, як Росія відкликала згоду на діяльність петрозаводського і мурманського відділень генерального консульства Фінляндії в Санкт-Петербурзі.

У самому Марієгамні регулярно проводять акції під російським консульством проти її війни в Україні.

Аландські острови — архіпелаг в Балтійському морі, автономія у складі Фінляндії, населена фінськими шведами, що має особливий демілітаризований та мономовний статус.