В Финляндии выписали штраф из-за винтовки возле консульства РФ

В Финляндии Суд Аландских островов приговорил демонстранта к штрафу за акцию возле российского консульства в городе Мариехамн.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Сообщается, что мужчина принес к зданию консульства РФ винтовку в форме "символа мира", ствол которой был скручен. Эту инсталляцию он сопроводил плакатом "Убийцы, вон из Украины".

Фото: Yle

Следствие установило, что дуло винтовки было частично отрезано, а на его место приварена завязанная в узел металлическая труба. Если бы трубу удалили, оружие стало бы рабочим.

Таким образом, прокуратура Финляндии обвинила протестующего в нарушении правил владения оружием и его хранения. Суд согласился с обвинением и назначил штраф в 900 евро, а также постановил конфисковать винтовку.

Обвиняемый выразил надежду, что оружие можно деактивировать и оставить на месте как символ мира. Но финский суд решил, что для такого требования не было правовых оснований, поэтому винтовку приказали сдать и уничтожить.

Аландские острова – архипелаг в Балтийском море, автономия в составе Финляндии, населенная финскими шведами, имеющая особый демилитаризованный и моноязычный статус. Положение консульства РФ на Аландских островах стало предметом обсуждений после вступления Финляндии в НАТО.

Дискуссии разгорелись с новой силой после того, как Россия отозвала согласие на деятельность петрозаводского и мурманского отделений генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Но правительство страны отказалось это делать из-за международного статуса островов.

В самом Мариехамне регулярно проводят акции под российским консульством против ее войны в Украине.