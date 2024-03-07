Фінляндія підтримує кандидатуру Рютте на наступного генсека НАТО

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що і він, і прем’єр схвально ставляться до потенційного обрання наступним генсеком НАТО Марка Рютте, який зараз завершує роботу на посаді прем’єр-міністра Нідерландів

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Александр Стубб у спілкуванні зі ЗМІ сказав, що говорив з приводу призначення нового генсека НАТО з прем’єр-міністром Петтері Орпо і вони погоджуються у тому, що чинний прем’єр Нідерландів є добре обізнаним і досвідченим кандидатом.

"Фінляндія у цьому питанні рішуче підтримає Рютте", – зазначив Александр Стубб.

Як відомо, 57-річний Марк Рютте зараз вважається головним претендентом на заміну Єнса Столтенберга на посаді генерального секретаря НАТО. Наразі він виконує обов’язки прем’єра Нідерландів до формування нового уряду.

Раніше публічно про підтримку Рютте оголосили Сполучені Штати, Велика Британія, Німеччина та Франція.

Наступника Столтенберга, який керував НАТО протягом десяти років, очікувано оголосять до липневого саміту Альянсу у Вашингтоні.

Читайте також статтю "ЄП" про "конкурс" на посаду генсека НАТО та його ймовірного переможця.