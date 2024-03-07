Финляндия поддерживает кандидатуру Рютте на следующего генсека НАТО

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что и он, и премьер одобрительно относятся к потенциальному избранию следующим генсеком НАТО Марка Рютте, который сейчас завершает работу на посту премьер-министра Нидерландов

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Александр Стубб в общении со СМИ сказал, что говорил по поводу назначения нового генсека НАТО с премьер-министром Петтери Орпо и они соглашаются в том, что действующий премьер Нидерландов является хорошо осведомленным и опытным кандидатом.

"Финляндия в этом вопросе решительно поддержит Рютте", – отметил Александр Стубб.

Как известно, 57-летний Марк Рютте сейчас считается главным претендентом на замену Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО. Сейчас он исполняет обязанности премьера Нидерландов до формирования нового правительства.

Ранее публично о поддержке Рютте объявили Соединенные Штаты, Великобритания, Германия и Франция.

Преемника Столтенберга, который руководил НАТО в течение десяти лет, ожидаемо объявят до июльского саммита Альянса в Вашингтоне.

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