В Латвии запретят выезжать на дороги на незарегистрированных самокатах

В Латвии владельцы электросамокатов должны будут зарегистрировать их до начала апреля, после того выезжать на дорогу на незарегистрированном самокате будет запрещено.

Как сообщает Delfi, пишет "Европейская правда", об этом заявили в Министерстве транспорта.

Ведомство сообщило, что до 31 марта включительно электросамокаты нужно зарегистрировать в директорате по безопасности дорожного движения дистанционно или через сервисные центры. С 1 апреля самокаты без регистрационного номера нельзя будет использовать на дорогах. Это касается в том числе собранных самостоятельно или переделанных самокатов.

Также изменения предусматривают, что водители самокатов в возрасте до 17 лет обязаны быть в шлеме, а при плохой видимости или на дороге с интенсивным движением – одевать дополнительные светоотражающие элементы.

Водителям самокатов запрещается ездить на скорости более 25 км/ч.

Напомним, в последние годы во многих европейских городах начали ужесточать правила пользования электросамокатами после того, как прокатные сервисы стали широко доступными и электросамокаты начали создавать проблемы из-за недостаточной урегулированности отрасли и безответственности пользователей.

Наиболее радикально поступил Париж, где прокатные сервисы электросамокатов запретили после соответствующего решения горожан на референдуме.

Тем временем город Маастрихт в Нидерландах усиливает борьбу со стихийной парковкой велосипедов. В Валенсии устроили усиленный контроль за соблюдением правил дорожного движения велосипедистами и водителями микротранспорта, чтобы привлечь внимание к проблемам.