Черногорцы устроили пикет против просербского и пророссийского спикера парламента

Под стенами парламента Черногории в первое заседание весенней сессии устроили акцию протеста против просербского и пророссийского спикера Андрии Мандича, который был фигурантом дела об инициированной Россией попытке госпереворота.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Балканский обозреватель".

Протестующие принесли плакаты с упоминаниями о пророссийских симпатиях Андрея Мандича и скандировали "Мандич – фашист", требуя его отставки.

Фото: издание Pobjeda

Демонстранты обвиняют спикера в симпатии к Сербии, включая военных преступников периода войн во время распада Югославии, непризнание Черногории как действительно отдельного от Сербии государства.

В связи с протестом движение вокруг Скупщины (парламента) перекрыли, по всему городу дежурили усиленные полицейские подразделения.

Фото: Balša Rudović

Акция прошла без существенных инцидентов, но в сессионном зале дошло до споров и потасовки между депутатами от власти и оппозиции.

Фото: издание Pobjeda

Напомним, Андрея Мандич стал спикером в октябре 2023 года, после длительных коалиционных переговоров по итогам парламентских выборов. Он возглавляет партию "Новая сербская демократия" (NSD), входящую в просербский и симпатизирующий России блок "За будущее Черногории".

Мандича называют одним из самых просербских и пророссийских политиков Черногории. Он является одним из фигурантов дела о попытке госпереворота в Черногории в 2016 году, решение по которому впоследствии откатили, а судей пытаются наказать.

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