Кулеба пояснив, чому Залужного обрали послом у Британії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що обрання колишнього головнокомандувача Збройних Сил України генерала Валерія Залужного пов’язане передусім із його військовим бекграундом і важливістю Лондона для Києва.

Про це Кулеба сказав увечері 7 березня в етері телемарафону, повідомляє "Європейська правда".

Міністр повідомив, що мав кілька розмов із Залужним щодо майбутнього призначення, з яких "абсолютно переконався, що лежить душа в нашого шанованого генерала, колишнього головкома, до дипломатичної роботи".

"Однією з ключових вимог було саме розуміння військового контексту. Тому що Британія не просто наш особливий стратегічний партнер – це один із лідерів у військовій допомозі України; країна, яка має бачення військової стратегії щодо війни не лише на суходолі, а й на морі, і взагалі – глобальних військових справ. І тому новий посол повинен був мати глибокий військовий бекграунд", – пояснив він.

Другий чинник, за словами Кулеби, полягає в тому, що в Лондоні розташовані посольства великої кількості країн так званого Глобального Півдня – Африки, Азії та Латинської Америки, й "туди не відправляють абикого".

"Я переконаний, що Валерій Залужний там буде абсолютно однією з найбільш шанованих фігур і принесе багато користі не лише з погляду двосторонніх відносин із Британією, а й для такої кулуарної дипломатії з країнами Азії, Африки та Латинської Америки", – підсумував очільник МЗС.

Як повідомлялось, 7 березня Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України в Британії. Британська сторона тепер має дати формальну згоду (агреман) на його призначення.

Попереднім послом був ексголова МЗС Вадим Пристайко, якого Зеленський призначив 20 липня 2020 року. Його звільнили у липні 2023-го після коментаря Зеленського в бік тодішнього британського міністра оборони Бена Воллеса про необхідність більшої вдячності союзникам.

Уже після звільнення Пристайко в одному з інтерв'ю наголошував, що Україна не може дозволити собі експериментів і "креативу" з призначенням посла в Лондоні.