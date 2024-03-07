Кулеба объяснил, почему Залужного избрали послом в Британии

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что избрание бывшего главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерала Валерия Залужного связано прежде всего с его военным бэкграундом и важностью Лондона для Киева.

Об этом Кулеба сказал вечером 7 марта в эфире телемарафона, сообщает "Европейская правда".

Министр сообщил, что имел несколько разговоров с Залужным относительно будущего назначения, из которых "абсолютно убедился, что лежит душа у нашего уважаемого генерала, бывшего главкома, к дипломатической работе".

"Одним из ключевых требований было именно понимание военного контекста. Потому что Великобритания не просто наш особый стратегический партнер – это один из лидеров в военной помощи Украине; страна, которая имеет видение военной стратегии относительно войны не только на суше, но и на море, и вообще – глобальных военных дел. И поэтому новый посол должен был иметь глубокий военный бэкграунд", – пояснил он.

Второй фактор, по словам Кулебы, заключается в том, что в Лондоне расположены посольства большого количества стран так называемого Глобального Юга – Африки, Азии и Латинской Америки, и "туда не отправляют кого попало".

"Я убежден, что Валерий Залужный там будет абсолютно одной из самых уважаемых фигур и принесет много пользы не только с точки зрения двусторонних отношений с Британией, но и для такой кулуарной дипломатии со странами Азии, Африки и Латинской Америки", – подытожил глава МИД.

Как сообщалось, 7 марта Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла Украины в Британии. Британская сторона теперь должна дать формальное согласие (агреман) на его назначение.

Предыдущим послом был экс-глава МИД Вадим Пристайко, которого Зеленский назначил 20 июля 2020 года. Его уволили в июле 2023-го после комментария Зеленского в сторону тогдашнего британского министра обороны Бена Уоллеса о необходимости большей благодарности союзникам.

Уже после увольнения Пристайко в одном из интервью подчеркивал, что Украина не может позволить себе экспериментов и "креатива" с назначением посла в Лондоне.