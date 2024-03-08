Прем'єр Греції після атаки РФ на Одесу: Ви нас не залякаєте

Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс під час виступу на конференції Європейської народної партії в Бухаресті направив послання Кремлю після того, як він напередодні став свідком ракетного удару РФ по Одесі.

Його заяву наводить ERT News, повідомляє "Європейська правда".

"У нас має бути лише одне послання до Кремля: Ви нас не залякаєте, ми будемо продовжувати підтримувати Україну та її великих громадян стільки, скільки буде потрібно. І, звичайно, ми залишатимемося повністю єдиними в цьому рішенні", – сказав Міцотакіс.

Він наголосив, що ЄС надсилає чіткий сигнал, що жодне порушення міжнародного права, територіальної цілісності або зміна кордонів силою ніколи не буде сприйняте Європою.

У середу грецький прем'єр розповів, що в момент атаки президент Володимир Зеленський був із ним у порту Одеси і вибух стався дуже близько до них. Ніхто з грецької делегації не постраждав.

За даними ЗМІ, ракета вибухнула всього за 500 метрів від Зеленського та Міцотакіса.

На інцидент майже одразу відреагували топпосадовці Євросоюзу. Очільник Євроради Шарль Мішель назвав російську атаку "ще більш ницою, ніж зазвичай", президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала її підлою.