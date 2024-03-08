Премьер Греции после атаки РФ на Одессу: Вы нас не запугаете

Премьер-министр Кириакос Мицотакис во время выступления на конференции Европейской народной партии в Бухаресте направил послание Кремлю после того, как он накануне стал свидетелем ракетного удара РФ по Одессе.

Его заявление приводит ERT News, сообщает "Европейская правда".

"У нас должно быть только одно послание к Кремлю: Вы нас не запугаете, мы будем продолжать поддерживать Украину и ее великих граждан столько, сколько потребуется. И, конечно, мы будем оставаться полностью едиными в этом решении", – сказал Мицотакис.

Он подчеркнул, что ЕС посылает четкий сигнал, что ни одно нарушение международного права, территориальной целостности или изменение границ силой никогда не будет воспринято Европой.

В среду греческий премьер рассказал, что в момент атаки президент Владимир Зеленский был с ним в порту Одессы и взрыв произошел очень близко к ним. Никто из греческой делегации не пострадал.

По данным СМИ, ракета взорвалась всего в 500 метрах от Зеленского и Мицотакиса.

На инцидент почти сразу отреагировали топ-чиновники Евросоюза. Глава Евросовета Шарль Мишель назвал российскую атаку "еще более подлой, чем обычно", президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также назвала ее подлой.