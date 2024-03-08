Ірландія хоче вилучити "сексистські" згадки про жінок з конституції

Ірландія готується до голосування на референдумі за вилучення із конституції країни згадок про важливість "життя жінки в сім'ї".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Конституція Ірландії досі містить пункт, який визнає, що "своїм життям в сім'ї жінка надає державі підтримку, без якої не може бути досягнуте загальне благо".

Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар заявив, що голосування, яке свідомо проводиться в Міжнародний жіночий день, дає можливість вилучити деякі "дуже старомодні, дуже сексистські формулювання про жінок".

Другий пункт, який має бути замінений, говорить, що держава "докладатиме зусиль для того, щоб економічна необхідність не змушувала матерів працювати, нехтуючи своїми домашніми обов'язками".

До 1973 року в Ірландії незаміжні жінки повинні були звільнятися з роботи після одруження, а заміжні жінки не мали права претендувати на вакансії.

Опитування громадської думки, проведені за тиждень до голосування, показали, що явна більшість підтримає цю пропозицію, а також другу, яка розширює визначення сім'ї в конституції, включно з "тривалими стосунками", такі як спільне проживання подружжя та їхніх дітей.

Нагадаємо, Франція в понеділок стала першою в світі країною, яка закріпила право на переривання вагітності до своєї конституції.

Після цього іспанська ліворадикальна партія Sumar, яка входить до урядової коаліції, теж запропонувала включити право на аборт до конституції,