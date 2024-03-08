Ирландия хочет изъять "сексистские" упоминания о женщинах из конституции

Ирландия готовится к голосованию на референдуме за изъятие из конституции страны упоминаний о важности "жизни женщины в семье".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Конституция Ирландии до сих пор содержит пункт, который признает, что "своей жизнью в семье женщина оказывает государству поддержку, без которой не может быть достигнуто общее благо".

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что голосование, которое сознательно проводится в Международный женский день, дает возможность изъять некоторые "очень старомодные, очень сексистские формулировки о женщинах".

Второй пункт, который должен быть заменен, гласит, что государство "будет прилагать усилия для того, чтобы экономическая необходимость не заставляла матерей работать, пренебрегая своими домашними обязанностями".

До 1973 года в Ирландии незамужние женщины должны были увольняться с работы после женитьбы, а замужние женщины не имели права претендовать на вакансии.

Опросы общественного мнения, проведенные за неделю до голосования, показали, что явное большинство поддержит это предложение, а также второе, которое расширяет определение семьи в конституции, включая "длительные отношения", такие как совместное проживание супругов и их детей.

Напомним, Франция в понедельник стала первой в мире страной, которая закрепила право на прерывание беременности в свою конституцию.

После этого испанская леворадикальная партия Sumar, которая входит в правительственную коалицию, предложила включить право на аборт в конституцию.