У Німеччині відкрили справу проти ультралівих за атаку на завод Tesla

Прокуратура східнонімецького міста Франкфурт-на-Одері розпочала розслідування нещодавньої атаки ультралівих екоактивістів на електромережу, що постачає енергію на завод Tesla поблизу Берліна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Речниця відомства розповіла, що розслідування після інциденту просувається "в усіх напрямках" і що він пов'язаний з кримінальним злочином саботажу інфраструктури, що завдає шкоди населенню.

Атаки зазнала електроопора у Бранденбурзі, після неї на заводі Tesla відключилася електроенергія.

Також без електрики залишились тисячі домогосподарств у кількох районах Берліна.

Диверсія, ймовірно, зупинить роботу Tesla до кінця наступного тижня, що набагато довше, ніж передбачалося спочатку.

Федеральна прокуратура Німеччини також була поінформована про цю справу і матиме право взяти розслідування під свій контроль, якщо захоче або побачить в цьому необхідність.

Ліворадикальне екстремістське угруповання Volcano Group взяло на себе відповідальність за атаку. Однак точні особи зловмисників досі не встановлені.

Активісти заявили, що напад був відповіддю на ставлення Tesla до працівників і навколишнього середовища. Завод Tesla має намір розширюватися, що викликає занепокоєння екологічних активістів, які вважають, що це загрожує лісам і водопостачанню регіону.

Генеральний директор Tesla Ілон Маск написав у соцмережах, що ймовірний підпал джерела живлення заводу був "надзвичайно тупим".

Очікується, що атака коштуватиме компанії сотні мільйонів євро.

Нагадаємо, у вівторок стало відомо, що поліція розслідує попередню підозру в підпалі після загоряння електроопори.