В Германии открыли дело против ультралевых за атаку на завод Tesla

Прокуратура восточногерманского города Франкфурт-на-Одере начала расследование недавней атаки ультралевых экоактивистов на электросеть, поставляющую энергию на завод Tesla вблизи Берлина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Пресс-секретарь ведомства рассказала, что расследование после инцидента продвигается "по всем направлениям" и что он связан с уголовным преступлением саботажа инфраструктуры, что наносит вред населению.

Атаке подверглась электроопора в Бранденбурге, после нее на заводе Tesla отключилась электроэнергия.

Также без электричества остались тысячи домохозяйств в нескольких районах Берлина.

Диверсия, вероятно, остановит работу Tesla до конца следующей недели, что гораздо дольше, чем предполагалось изначально.

Федеральная прокуратура Германии также была проинформирована об этом деле и будет иметь право взять расследование под свой контроль, если захочет или увидит в этом необходимость.

Леворадикальная экстремистская группировка Volcano Group взяла на себя ответственность за атаку. Однако точные личности злоумышленников до сих пор не установлены.

Активисты заявили, что нападение было ответом на отношение Tesla к работникам и окружающей среде. Завод Tesla намерен расширяться, что вызывает беспокойство экологических активистов, которые считают, что это угрожает лесам и водоснабжению региона.

Генеральный директор Tesla Илон Маск написал в соцсетях, что вероятный поджог источника питания завода был "чрезвычайно тупым".

Ожидается, что атака будет стоить компании сотни миллионов евро.

Напомним, во вторник стало известно, что полиция расследует предварительное подозрение в поджоге после возгорания электроопоры.