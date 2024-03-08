Пісторіус: Taurus не вплинуть на результат війни РФ проти України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що далекобійні ракети Taurus не вирішать результат війни РФ проти України.

Про це він сказав на пресконференції у Гельсінкі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Пісторіус сказав, що Німеччина відмовляє Україні у постачанні Taurus, бо не хоче бути стороною війни.

"Ми завжди підкреслюємо, що ракети великої дальності не стануть вирішальними у війні", – сказав Пісторіус.

У Гельсінкі німецький міністр зустрінеться зі своїм фінським колегою Антті Хяккяненом.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц раніше заявив, що Німеччина має зберегти контроль над розгортанням далекобійних ракет Taurus в Україні, що можливо лише за присутності на українській території німецьких солдатів – саме тому передача такого озброєння неможлива.

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