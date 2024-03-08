Писториус: Taurus не повлияют на исход войны РФ против Украины
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что дальнобойные ракеты Taurus не решат исход войны РФ против Украины.
Об этом он сказал на пресс-конференции в Хельсинки, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.
Писториус сказал, что Германия отказывает Украине в поставках Taurus, потому что не хочет быть стороной войны.
"Мы всегда подчеркиваем, что ракеты большой дальности не станут решающими в войне", – сказал Писториус.
В Хельсинки немецкий министр встретится со своим финским коллегой Антти Хяккяненом.
Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что Германия должна сохранить контроль над развертыванием дальнобойных ракет Taurus в Украине, что возможно только при присутствии на украинской территории немецких солдат – именно поэтому передача такого вооружения невозможна.
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