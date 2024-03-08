В Финляндии предупредили: машины с российскими номерами должны выехать до 16 марта

Транспортные средства на российских номерах нужно вывезти из Финляндии до следующей субботы, 16 марта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Прошлой осенью Финляндия запретила въезд в страну на автомобилях, зарегистрированных в России.

Принятый запрет предусматривал, что российские автомобили, которые уже находятся в стране, необходимо вывезти до 16 марта 2024 года.

Руководитель отдела контроля Таможенной службы Финляндии Сами Ракшит отметил, что пока трудно прогнозировать, что произойдет с российскими автомобилями после этой даты.

По его словам, будет проведена оценка, почему автомобиль все еще в Финляндии, как долго он здесь пробыл, и пройдены ли по его части необходимые формальности.

Более подробный план действий еще в разработке, добавил представитель таможенной службы.

Недавно литовская таможня предупредила, что автомобили с российскими регистрационными номерами должны покинуть Литву и всю территорию Евросоюза до 11 марта 2024 года.

Сейчас все страны Балтии запретили въезд авто с номерами РФ. Также эти запреты ввели Польша, Финляндия, Норвегия и Болгария.

Однако россияне пользуются калининградским транзитным поездом для того, чтобы попасть в Евросоюз через Литву.