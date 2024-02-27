Орбан і Фіцо бачать майбутнє для "Вишеградського формату", попри суперечки щодо війни
Прем’єр Угорщини Віктор Орбан та словацький прем’єр Роберт Фіцо заявили, що все одно бачать майбутнє для "Вишеградської четвірки", попри разючу розбіжність із Польщею та Чехією у позиції щодо російсько-української війни.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Idnes i Telex, про це вони заявили на спільній пресконференції після зустрічі.
Орбан сказав, що вважає цей формат регіональної співпраці життєздатним і далі, попри розбіжності чотирьох столиць у поглядах щодо війни, оскільки у них є дуже багато питань спільного інтересу.
"Вишеград" живий, ми готові продовжувати співпрацю", – заявив він.
"Війна одного дня закінчиться, а "Вишеградська четвірка" залишиться", – заявив прем’єр Словаччини Роберт Фіцо.
Водночас Орбан зазначив, що це був для нього один з найскладніших самітів "Вишеграду" за увесь час на прем'єрській посаді.
Як вже повідомляли, на пресконференції після саміту лідери "Вишеградської четвірки" публічно посперечались про війну в Україні.
Перед зустріччю прем’єри Чехії та Польщі дали зрозуміти, що планують жорстко говорити з Фіцо через його останні заяви щодо України.
Чеські активісти зустріли Орбана й Фіцо з плакатами про "поплічників Путіна".