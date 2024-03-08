СМИ: Баварские депутаты "АдГ" хотят ехать в Россию на "выборы" Путина

Трое депутатов правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" из земельного парламента Баварии собрались ехать в Россию наблюдать за "выборами" президента в середине марта по приглашению из РФ.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Недавно трое депутатов "АдГ" поделились с федеральным исполнительным комитетом партии, земельным исполнительным комитетом в Баварии и с фракцией регионального парламента приглашениями от Общественной палаты РФ, чтобы обосновать их отсутствие 13-19 марта, отметив, что видят целью поездки также "выполнить запрос на дипломатический диалог, поддерживаемый линией партии". Одно такое письмо оказалось в распоряжении Bayerischer Rundfunk.

Ехать в Россию планируют депутаты Андреас Юрка, Елена Роон и Ульрих Зингер.

Депутаты заявили, что решили самостоятельно профинансировать поездку, хотя ее предлагали оплатить, поскольку "не хотят обвинений в предвзятости".

Уже упомянутое BR и ARD располагают перепиской, из которой следует, что федеральное правление "АдГ" не в восторге от поездки депутатов и рекомендовало им отказаться от нее.

Немецкие СМИ отмечают, что это может поспособствовать дальнейшим негативным событиям для "АдГ" внутри страны, которой и так грозит признание правоэкстремистской, а спецслужбы в последнее время обращают усиленное внимание на ее связи с Россией.

В начале февраля суд разрешил признать молодежную организацию "Альтернативы для Германии" экстремистской.

Рейтинг партии, который во второй половине 2023 года постоянно рос, недавно просел – после громкого скандала вокруг участия ее представителей во встрече ультраправых, где обсуждали идею о депортации из Германии людей иммигрантского происхождения. Публикация информации об этом вызвала волну регулярных протестов против ультраправых.