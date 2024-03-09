США попередили про "неминучі" плани теракту в Москві з боку екстремістів

Посольство США в РФ попередило, що "екстремісти" планують теракт у Москві, через кілька годин після того, як російські спецслужби заявили, що зірвали запланований обстріл синагоги афганським осередком терористичної організації ІДІЛ.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

"Посольство відстежує повідомлення про те, що екстремісти мають неминучі плани нападу на великі зібрання в Москві, зокрема концерти, і громадянам США слід рекомендувати уникати великих зібрань протягом наступних 48 годин", – йдеться в повідомленні на сайті амбасади Сполучених Штатів у РФ.

Посольство США оприлюднило це попередження через кілька годин після того, як Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) заявила, що зірвала напад на синагогу в Москві, який начебто здійснив осередок сунітського мусульманського угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ).

Слідом за Сполученими Штатами Велика Британія, Канада, Нідерланди, Південна Корея та Латвія повторили американське попередження та закликали своїх громадян не їздити до РФ.

Більшість західних країн рекомендують відмовитися від будь-яких поїздок до Росії та заявляють, що їхні громадяни повинні виїхати звідти.

Ще 7 березня посольство США у Росії попередило про можливі теракти в російській столиці Москві протягом 48 годин.

Дипмісія також нагадала, що рекомендації Сполучених Штатів щодо подорожей до Росії мають рівень 4 – "Не подорожуйте".