США предупредили о "неизбежных" плана теракта в Москве со стороны экстремистов

Посольство США в РФ предупредило, что "экстремисты" планируют теракт в Москве, через несколько часов после того, как российские спецслужбы заявили, что сорвали запланированный обстрел синагоги афганской ячейкой террористической организации ИГИЛ.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

"Посольство отслеживает сообщения о том, что экстремисты имеют неизбежные планы нападения на крупные собрания в Москве, в частности концерты, и гражданам США следует рекомендовать избегать больших собраний в течение следующих 48 часов", – говорится в сообщении на сайте посольства Соединенных Штатов в РФ.

Посольство США обнародовало это предупреждение через несколько часов после того, как Федеральная служба безопасности России (ФСБ) заявила, что сорвала нападение на синагогу в Москве, которое якобы совершила ячейка суннитской мусульманской группировки "Исламское государство" (ИГИЛ).

Вслед за Соединенными Штатами Великобритания, Канада, Нидерланды, Южная Корея и Латвия повторили американское предупреждение и призвали своих граждан не ездить в РФ.

Большинство западных стран рекомендуют отказаться от любых поездок в Россию и заявляют, что их граждане должны уехать оттуда.

Еще 7 марта посольство США в России предупредило о возможных терактах в российской столице Москве в течение 48 часов.

Дипмиссия также напомнила, что рекомендации Соединенных Штатов относительно путешествий в Россию имеют уровень 4 – "Не путешествуйте".